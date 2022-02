Gli studenti si prendono le strade di Torino: in migliaia in corteo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sono oltre quattromila gli studenti scesi in piazza questa mattina a Torino nell’ambito della manifestazione organizzata dal Fronte della Gioventù Comunista su tutto il territorio nazionale per protestare contro l’alternanza scuola-lavoro e la seconda prova di maturità. Presenti gli studenti degli oltre 40 istituti che da alcune settimane sono occupati a Torino e in provincia, e molti altri ragazzi delle scuole superiori e anche gli universitari e i sindacati. Ad aprire il corteo partito da piazza XVIII dicembre lo striscione ‘Contro alternanza maturità e repressione no alla scuola del padrone’. “Siamo contro questo sistema di iscrizione che fa si che gli studenti siano costretti a lavorare gratis e senza diritti e rischino pure la propria vita. Gli studenti sono in piazza ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sono oltre quattromila gliscesi in piazza questa mattina anell’ambito della manifestazione organizzata dal Fronte della Gioventù Comunista su tutto il territorio nazionale per protestare contro l’alternanza scuola-lavoro e la seconda prova di maturità. Presenti glidegli oltre 40 istituti che da alcune settimane sono occupati ae in provincia, e molti altri ragazzi delle scuole superiori e anche gli universitari e i sindacati. Ad aprire il corteo partito da piazza XVIII dicembre lo striscione ‘Contro alternanza maturità e repressione no alla scuola del padrone’. “Siamo contro questo sistema di iscrizione che fa si che glisiano costretti a lavorare gratis e senza diritti e rischino pure la propria vita. Glisono in piazza ...

