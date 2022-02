Gf Vip 6 | Raffaella Fico spiega perché non è presente durante le puntate serali del reality

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Nonostante la sua permanenza nella casa sia stata breve,è sicuramente un punto di riferimento in questo Gf Vip 6. Eliminatala dodicesima puntata, launa volta fuori la Casa ha continuato a far parlar di sé per aver denunciato Soleil Sorge con la quale non ha mai instaurato un buon rapporto. Diversi fattori hanno contribuito a rendere difficile il rapporto tra le due. Ma a scatenare il marasma è stato un “Bye Bi**c” pronunciato da Soleil rivolgendosi alla. A confermarlo era stata la stessa: Se l’ho denunciata? Sì, sono una madre e una donna. Soleil mi ha insultata in tv e adesso io la porto in tribunale. Determinate cose non vanno dette a nessuno. Ma di recenteè tornata a parlare della questione in un’intervista a NuovoTv: Cosa penso ...

In occasione di un'intervista su Nuovo TV ,Fico chiarisce i motivi per cui non si è più presentata nello studio del Grande Fratello. Numerosi rumor hanno fatto intendere che la ...I 'fuoriusciti' dalla Casa, a rotazione sono presenti in studio, ma della Fico si sono da tempo perse le tracce, come mai?Fico è assente al GF: ecco il motivo Più di qualcuno aveva ...... terrestre Spettacolo People Cultura Showbiz Look da Vip Grande Fratello Vip 2021 Venezia 78 Festival di Cannes 74 Addio a Raffaella Carrà Addio Franco Battiato Speciale Amici 20 Isola dei Famosi ...In occasione di un’intervista su Nuovo TV, Raffaella Fico chiarisce i motivi per cui non si è più presentata nello studio del Grande Fratello Vip. Numerosi rumor hanno fatto intendere che la showgirl ...