De Siervo | «Torneo in USA per promuovere la Serie A»

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Deha parlato a Reuters della possibilità di organizzare unnegli USA durante i Mondiali in Qatar con laA Deha parlato ai microfoni di Reuters, tornando al discorso di un ‘Mundialito’ dellaA in concomitanza con il Mondiale in Qatar. Unnegli USA perlaA. Le sue parole: «Vogliamo mantenere i nostri giocatori in forma mentre ci promuoviamo in un mercato che consideriamo strategico. Gli impegni sarebbero stati programmati per evitare qualsiasi sovrapposizione con il calendario dei Mondiali» L'articolo proviene da Calcio News 24.

A conferma dell'idea sono arrivate anche le parole dell'ad della Lega Luigi De Siervo: «Vogliamo mantenere i nostri giocatori in forma mentre ci promuoviamo in un mercato che consideriamo strategico. Gli impegni sarebbero stati programmati per evitare qualsiasi sovrapposizione con il calendario dei Mondiali»