Covid-19 | arriva il primo farmaco in grado di prevenire il virus

Advertising

AndreaPomozzi : L'avvocato del popolo. Che non sa fare l'avvocato. - LauraCarrese : RT @RomaNoGreenPass: Fondamente sentenza del tribunale di Pisa sull'illegittimità delle misure prese da #Conte tramite DPCM. Diffondiamo!… - AcidamenteBea : RT @SimAncheMeno: Covid / I Dpcm di Conte erano illegittimi: la conferma arriva anche dal Tribunale di Pisa - LabParlamento - ColeiSteffy : RT @RomaNoGreenPass: Fondamente sentenza del tribunale di Pisa sull'illegittimità delle misure prese da #Conte tramite DPCM. Diffondiamo!… - claradistaso : RT @RomaNoGreenPass: Fondamente sentenza del tribunale di Pisa sull'illegittimità delle misure prese da #Conte tramite DPCM. Diffondiamo!… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid arriva

... l'epica e indimenticabile storia del burattino più famoso del mondo scritta da Collodi,al ...se in possesso di "Super Green Pass" (certificato di vaccinazione e/o guarigione da- 19) e, ......che dovremo abituarci all'idea che probabilmente ad ottobre torneremo ad avere dei casi' di. '... Questo deve essere il messaggio: non 'la variante e moriremo tutti'. No,la variante ...ALTO ADIGE La Provincia autonoma di Bolzano registra altri 4 decessi di pazienti Covid e 821 nuovi casi. Sono risultati positivi 115 tamponi pcr su 638 e 706 test antigenici su 6.574. Continua invece ...Il miliardario visionario ha paragonato ironicamente il premier canadese Justin Trudeau a Hitler per il suo atteggiamento e per le misure messe in atto per combattere le proteste dei camionisti che ...