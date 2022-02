Cessione Atalanta | il fondo KKR vicino all’acquisizione dell’85% del club

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Un passaggio epocale nella storia della Dea che potrebbe diventare statunitense nelle prossime, importanti, ore. Ladell’dovrebbe concretizzarsi in breve tempo, con la famiglia Percassi che sarebbe pronta a cedere l’85% delalamericano KKR. Il pacchetto di maggioranza delsarebbe stato valutato attorno ai 350 milioni di euro. Ecco come potrebbe cambiare l’organigramma dei bergamaschi che viaggiano, spediti, verso una nuova proprietà straniera. È una Serie A che si tinge, sempre più, di caratteri a stelle e strisce.: ecco cosa c’è da sapere Il marchio, negli ultimi anni, si affacciato con estremo vigore nel calcio continentale. Le cavalcate europee e le grandi prestazioni profuse dalla ...

Trovata l'intesa per la cessione del pacchetto di maggioranza dell'Atalanta ad investitori americani. La famiglia Percassi resta titolare del 45% delle azioni e conserva la gestione del club: con Luca Percassi confermato ... Come riportato anche da Sky Sport, l'Atalanta potrebbe essere ceduta al fondo statunitense KKR. La cifra offerta dagli americani è intorno ai 350 milioni di euro.