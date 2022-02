Caro bollette, tutte le ipotesi del Governo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il Consiglio dei ministri valuta nuove misure contro il Caro energia, l’incontro è stato preceduto in mattinata da una cabina di regia cui hanno partecipato il presidente del Consiglio Mario Draghi, i capi delegazione dei partiti di Governo e i ministri dell’Economia Daniele Franco e della Transizione ecologica Roberto Cingolani. A quanto si apprende non si sono registrate frizioni. L’incontro avviene in un momento politico particolare, all’indomani delle votazioni sul Decreto Milleproroghe che ha visto una maggioranza spaccata a metà e il Governo battuto ben quattro volte nelle tranche di votazioni. Tra le nuove misure, sono circa 6 i miliardi destinati ad interventi sull’energia che si sommano a quelli già stanziati. Le misure previste su energia riguardano il sostegno, l’accelerazione delle energie rinnovabili, aumento ... Leggi su zon (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il Consiglio dei ministri valuta nuove misure contro ilenergia, l’incontro è stato preceduto in mattinata da una cabina di regia cui hanno partecipato il presidente del Consiglio Mario Draghi, i capi delegazione dei partiti die i ministri dell’Economia Daniele Franco e della Transizione ecologica Roberto Cingolani. A quanto si apprende non si sono registrate frizioni. L’incontro avviene in un momento politico particolare, all’indomani delle votazioni sul Decreto Milleproroghe che ha visto una maggioranza spaccata a metà e ilbattuto ben quattro volte nelle tranche di votazioni. Tra le nuove misure, sono circa 6 i miliardi destinati ad interventi sull’energia che si sommano a quelli già stanziati. Le misure previste su energia riguardano il sostegno, l’accelerazione delle energie rinnovabili, aumento ...

