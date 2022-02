Un Posto al Sole Anticipazioni 18 febbraio 2022: Franco, in crisi con Angela, si consola con Katia! (Di giovedì 17 febbraio 2022) Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 18 febbraio 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, tra Franco e Angela ci sono problemi. Il Boschi trova consolazione in Katia, pure lei in crisi con il suo compagno. Leggi su comingsoon (Di giovedì 17 febbraio 2022) Vediamo cosa rivelano ledi Unaldel 18. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, traci sono problemi. Il Boschi trovazione in Katia, pure lei incon il suo compagno.

Advertising

Cristia61111086 : @chiara_sciuto Se non molla la moglie Sole non dirà mai quello che prova…l’ha appena detto…o mi metti al primo post… - valeria_b_ : Il posto in Sicilia in cui la luce del sole dura di più - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 17 febbraio 2022 - soleilfanpagexs : ragazzi aiutateci tutti i fandom a salvare soleil al televoto siamo vicinissimissimissi a superare Lulù! VOTIAMO LA… - MariaPa63638594 : @lo_stasi se al posto di Sole ci fosse stato Davide di sicuro Lulù non andava in finale. -