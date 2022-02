Ucraina, un asilo finisce in prima linea: “Hanno mirato per ucciderci” (Di giovedì 17 febbraio 2022) I filorussi colpiscono a Stanytsia Luhanska, almeno 5 i feriti. Decine di altri attacchi nel Donbass Leggi su lastampa (Di giovedì 17 febbraio 2022) I filorussi colpiscono a Stanytsia Luhanska, almeno 5 i feriti. Decine di altri attacchi nel Donbass

Advertising

fattoquotidiano : Ucraina, “più di 40 bombardamenti in poche ore. Temiamo soprattutto per i bambini”: il racconto dopo l’attacco all’… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Ue: 'Attacco all'asilo inaccettabile, violati gli accordi gli Minsk' #unioneeuropea #ue… - Agenzia_Ansa : Ucraina, l'esercito denuncia: 'I separatisti hanno colpito un asilo' #ANSA - fargo6970 : @lucma66 @repubblica @LaStampa @Corriere @RaiNews @fattoquotidiano - LaStampa : Ucraina, un asilo finisce in prima linea: “Hanno mirato per ucciderci” -