Ucraina, il fondatore di Russia Ecumenica: “Spero in una telefonata del Papa a Putin” (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Una telefonata del Papa a Putin per sbloccare la crisi Russia-Ucraina. A riporre “grande speranza” in questo gesto è il fondatore di Russia Ecumenica, don Sergio Mercanzin. “La mia speranza – dice all’Adnkronos- è che il Papa faccia una mossa eclatante, che non escludo possa anche avere fatto privatamente, cioè chiamare Putin perché ha un rapporto molto stretto con lui. E’ stato il primo Capo di Stato che ha ricevuto in Vaticano e, nel corso del pontificato, lo ha ricevuto tre volte. Secondo me sarebbe più efficace una telefonata del Papa a Putin che una telefonata del Papa a Biden, pure se cattolico. ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Unadelper sbloccare la crisi. A riporre “grande speranza” in questo gesto è ildi, don Sergio Mercanzin. “La mia speranza – dice all’Adnkronos- è che ilfaccia una mossa eclatante, che non escludo possa anche avere fatto privatamente, cioè chiamareperché ha un rapporto molto stretto con lui. E’ stato il primo Capo di Stato che ha ricevuto in Vaticano e, nel corso del pontificato, lo ha ricevuto tre volte. Secondo me sarebbe più efficace unadelche unadela Biden, pure se cattolico. ...

