Stranger Things 4 | svelata la data di uscita | la stagione 5 sarà l' ultima

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Netflix ha annunciato ladidi4 con un post in cui si conferma inoltre che lal'Netflix ha annunciato che lal'della serie in un post in cui si svela ladidi4: la prima partein streaming dal 27 maggio e la seconda dal primo giorno di luglio. Nel post condiviso su Instagram, i fratelli Duffer rivelano inoltre che il prossimo ciclo di episodi concluderà la storia di questi personaggi, svelando però che in futuro il mondo di Hawkins tornerà con altri progetti. Matt e Ross Duffer, creatori di...

Advertising

NetflixIT : Ogni fine ha un inizio. Stranger Things 4: Volume 1 in arrivo il 27 maggio. Volume 2 il 1° luglio. - marianski65 : @Stranger_Things sembrano passati due secoli - JustNerd_IT : Stranger Things 4: #Netflix annuncia la data di uscita (e tanto altro)! - Leggi l'articolo completo su:… - guarconi_ : FINALMENTE STRANGER THINGS FINALMENTEEEEEEEEE - l93mx : RT @l91stw: adesso ho bisogno più che mai di moots che seguano stranger things quindi rt grazie -

Ultime Notizie dalla rete : Stranger Things

Dopo esserci goduti il teaser trailer della quarta stagione e la prima clip direttamente dall'evento TUDUM di Netflix , oggi torniamo a parlare di, la serie dei Duffer Brothers che ci ha catapultati negli anni '80 per seguire le misteriose vicende che hanno sconvolto gli abitanti della cittadina di Hawkins. A riportarci tra le ...Netflix ha lanciato i nuovi poster della stagione 4 di, svelando finalmente la data di uscita di quella che sarà una stagione divisa in due parti: la prima arriverà il 27 maggio, la seconda il 1 luglio. Non solo, con una lettera ...Netflix ha finalmente reso note le date di uscita di Stranger Things 4: sarà diviso in due volumi, così come già accaduto per altre serie.Netflix ha annunciato la data di uscita di Stranger Things 4, insieme a tanti nuovi poster e una lettera dei suoi creatori ai fan ...