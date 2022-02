Osimhen suona la carica | “Siamo sulla strada giusta | andiamo avanti!”

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Victor, centravanti del Napoli, è stato uno dei protagonisti del match di questa sera contro il Barcellona, terminato con il risultato di 1-1. Nei giorni scorsi aveva accusato un problema al ginocchio e le sue condizioni fisiche non erano al top. Il nigeriano è comunque sceso in campo e ha disputato ottanta minuti prima di essere sostituito da Dries Mertens. VictorNapoli Al termine del match,, attraverso un post su Instagram, si è mostrato soddisfatto della prova di oggi e ha rilasciato il seguente commento: “Un altro buon test verso ladirezione,avanti”.

