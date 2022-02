Non c’è pace per Astori: rinviati a giudizio tre medici! (Di giovedì 17 febbraio 2022) Per Davide Astori ancora non c’é pace. Sono infatti stati rinviati a giudizio ben tre medici accusati di falsificazione del certificato medico. Saranno perciò obbligati a rispondere delle proprie accuse a processo. In particolare, il secondo filone è relativo alla falsificazione di un certificato che era stato rilasciato al compianto giocatore stesso. E ora si mette davvero male per i medici! Continua il dramma di Astori: rinviati a giudizio tre medici! Astori, Fiorentina, giudizio Sembrava fosse terminato il caso relativo alla morte del capitano della Fiorentina Davide Astori con la condanna del professor Galanti ad un anno di reclusione per omicidio colposo. E invece, è ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 17 febbraio 2022) Per Davideancora non c’é. Sono infatti statiben tre medici accusati di falsificazione del certificato medico. Saranno perciò obbligati a rispondere delle proprie accuse a processo. In particolare, il secondo filone è relativo alla falsificazione di un certificato che era stato rilasciato al compianto giocatore stesso. E ora si mette davvero male per iContinua il dramma ditre, Fiorentina,Sembrava fosse terminato il caso relativo alla morte del capitano della Fiorentina Davidecon la condanna del professor Galanti ad un anno di reclusione per omicidio colposo. E invece, è ...

Advertising

SimoneAlliva : Sul Corriere c'è Susanna Tamaro che si rivolge a Draghi perché non ha potuto comprare i francobolli durante la sua… - marcodimaio : In diretta a #DiMartedì viene letta (con tanto di voce narrante) la lettera di Tiziano Renzi a @matteorenzi. Commen… - marcocappato : non c'è stato errore da parte del comitato promotore nella formulazione del quesito considerato che quelle condotte… - Francescco93 : @MichaelHJack @ZelenskyyUa @HowardStern @BBCNews Si ecco bravo.. ma veramente pensi che i russi/ unità filo-russe s… - LibroStranieri : RT @EnricoTurcato: È cambiata la regola dei gol in trasferta, ma un po’ ci si stranisce. Servirà tempo ad entrare nell’ottica Perdere 4-2… -

Ultime Notizie dalla rete : Non c’è Avvocati Cassazionisti: la proroga che non c'è - Podcast Altalex