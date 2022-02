MotoGP, Marc Marquez: “Finalmente mi sento bene, è tempo di reagire; mi scuso con chi avevo attorno” (Di giovedì 17 febbraio 2022) “Sembra che la luce in fondo al tunnel brilli un po’ di più“: così parla il pilota di MotoGP, Marc Marquez, in un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo AS, in cui ha raccontato cosa ha vissuto in questi due anni bui causa infortuni e il suo tentativo di tornare il Marquez di prima. I temi toccati non potevano che riguardare il calvario che lo spagnolo ha affrontato a causa dei continui problemi fisici; con la pazienza e con il lavoro, però, sembra stia procedendo tutto per il meglio: “Adesso sto bene, e questo è l’importante dopo due anni in cui ho toccato il fondo; è tempo di reagire!“. La perspicacia e la determinazione di Marc Marquez hanno fatto la differenza per ovviare a due stagioni obiettivamente dure e difficili da ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022) “Sembra che la luce in fondo al tunnel brilli un po’ di più“: così parla il pilota di, in un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo AS, in cui ha raccontato cosa ha vissuto in questi due anni bui causa infortuni e il suo tentativo di tornare ildi prima. I temi toccati non potevano che riguardare il calvario che lo spagnolo ha affrontato a causa dei continui problemi fisici; con la pazienza e con il lavoro, però, sembra stia procedendo tutto per il meglio: “Adesso sto, e questo è l’importante dopo due anni in cui ho toccato il fondo; èdi!“. La perspicacia e la determinazione dihanno fatto la differenza per ovviare a due stagioni obiettivamente dure e difficili da ...

