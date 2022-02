M5S: libro Sabatini (Casaleggio) 'Gianroberto tradito con ferocia per smania potere' (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Gianroberto Casaleggio "era uno dei più grandi visionari che il nostro paese avesse tra le sue fila", ma "le sue idee sono state tradite" dalla "irriconoscenza e dalla smania di potere delle persone più insospettabili: quelle alle quali lui aveva dato più fiducia e che, per interessi personali, invece,sarebbero state le più feroci nel tradirlo". E' una delle accuse di Enrica Sabatini, attivista storica del M5S, socia dell'Associazione Rousseau e compagna di vita di Davide Casaleggio, nel suo libro 'Lady Rousseau', edito da Piemme, in cui muove un duro j'accuse contro il Movimento e i vertici che ne hanno distrutto, a suo dire, valori e progetto. Nel libro, letto in anteprima dall'Adnkronos, Sabatini parla di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb. (Adnkronos) -"era uno dei più grandi visionari che il nostro paese avesse tra le sue fila", ma "le sue idee sono state tradite" dalla "irriconoscenza e dalladidelle persone più insospettabili: quelle alle quali lui aveva dato più fiducia e che, per interessi personali, invece,sarebbero state le più feroci nel tradirlo". E' una delle accuse di Enrica, attivista storica del M5S, socia dell'Associazione Rousseau e compagna di vita di Davide, nel suo'Lady Rousseau', edito da Piemme, in cui muove un duro j'accuse contro il Movimento e i vertici che ne hanno distrutto, a suo dire, valori e progetto. Nel, letto in anteprima dall'Adnkronos,parla di ...

