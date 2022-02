LIVE Combinata nordica, Staffetta Olimpiadi 2022 in DIRETTA: oro Norvegia su Germania e Giappone, Italia nona (Di giovedì 17 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA La nostra DIRETTA LIVE si conclude qui, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime gare. 12.53 Quinta posizione per la Francia davanti a USA, Repubblica Ceca e Finlandia. nona posizione per l’Italia con Bortolas, Costa, Buzzi e Pittin, gara veramente incolore per gli azzurri. 12.52 C’è argento per la Germania con Geiger che riesce a sprintare sul sorprendente Giappone, mentre l’Austria è quarta e grande delusa. 12.49 C’è l’oro per la Norvegia: Bjoernstad, Andersen, Oftebro e Graabak si prendono il titolo nonostante l’assenza di Riiber. 12.47 Graabak è in passerella verso il titolo. Le tre squadre alle sue spalle scendono ad 1? di ritardo e si guardano. 12.44 Terminato il primo giro: Graabak vola verso la ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa nostrasi conclude qui, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime gare. 12.53 Quinta posizione per la Francia davanti a USA, Repubblica Ceca e Finlandia.posizione per l’con Bortolas, Costa, Buzzi e Pittin, gara veramente incolore per gli azzurri. 12.52 C’è argento per lacon Geiger che riesce a sprintare sul sorprendente, mentre l’Austria è quarta e grande delusa. 12.49 C’è l’oro per la: Bjoernstad, Andersen, Oftebro e Graabak si prendono il titolo nonostante l’assenza di Riiber. 12.47 Graabak è in passerella verso il titolo. Le tre squadre alle sue spalle scendono ad 1? di ritardo e si guardano. 12.44 Terminato il primo giro: Graabak vola verso la ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Combinata nordica Staffetta Olimpiadi 2022 in DIRETTA: l’Austria prova a scappar via - #Combinata #nordica… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Combinata donne Olimpiadi in DIRETTA: bronzo Brignone. Ninna Quario: 'Goggia egocentrica, infortun… - infoitsport : LIVE Combinata nordica, Staffetta Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Austria davanti, ma i distacchi da Norvegia, Germania… - Nerys__ : Buongiorno twitteri e twittere miei! Tutto bene? Oggi il mio live tweet di #Beijing2022 si concentrerà nel dettagl… - zazoomblog : LIVE Combinata nordica Staffetta Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Austria davanti ma i distacchi da Norvegia Germania e G… -