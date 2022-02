L’inspiegabile ronzio che tormenta gli abitanti di Halifax

Leggi su curiosauro

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Da due anni un misterioso e fastidiosissimoaffligge glidi, un piccolo paese in un contea del West Yorkshire. “Ci fa impazzire”, ecco cosa dichiarano i poveri cittadini esasperati., il paese sconvolto dal continuo(wikipedia) – curiosauro.itIlesasperante che rovina la vita deglidi, in Inghilterra Da oltre due anni un rumore continuo e insopportabile accompagna la vita deglidi, in Inghilterra. Il, oltre che persistente (continua notte e giorno, senza mai calmarsi), è anche fortissimo. E il fastidio è dunque generale, tanto che nella contea del West Yorkshire c’è aria di rivolta. Ilsuona ...