L'Atalanta batte l'Olympiakos 2-1, doppietta di Djimsiti (Di venerdì 18 febbraio 2022) AGI - L'Atalanta ribalta l'Olympiakos 2-1 e si aggiudica l'andata dei sedicesimi di Europa League. Al Gewiss Stadium decide una super doppietta di Djimsiti nel giro di tre minuti, dopo l'iniziale vantaggio di Tiquinho. Buon risultato per la Dea in vista del ritorno, ma gli uomini di Gasperini non potranno permettersi di abbassare la guardia in terra greca. I bergamaschi partono meglio e provano subito a spaventare la retroguardia ospite, ma al 16' è un lampo di Tiquinho a sbloccare la gara in favore dei greci: il brasiliano riceve al limite dell'area e, scivolando, lascia partire un destro che s'infila all'angolino superando Musso. La Dea non ci sta e fa la collezione di potenziali occasioni per il pareggio senza sfruttarle, vedendosi annullare per fuorigioco anche un gol di Pessina proprio a ridosso dell'intervallo. Nella ripresa ...

