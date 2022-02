Inter | Sanchez prepara il sorpasso su Lautaro Martinez | possibile staffetta al fianco di Dzeko

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Alexispronto a prendere il posto diAncora una serata senza gol percontro il Liverpool e una prestazione non particolarmente brillante contro i Reds. Per questo, secondo la Gazzetta dello Sport, presto Alexispotrebbe prendere il suo posto aldell’inamovibile Edin. “Alle spalle diromba unche pare avere più gamba: Inzaghi ha preferito per l’ennesima volta l’argentino al cileno dopo un lungo ballottaggio in vigilia, ma ilnelle gerarchie potrebbe essere davvero all’orizzonte. In fondo Alexis potrebbe pure combinarsi meglio con, il totem dell’attacco, insostituibile nonostante anche ...

Advertising

Inter : ?? | PANCHINA 21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 38… - Inter_en : ?? | SUBS 21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 38 San… - AlfredoPedulla : L’#Inter sceglie tra #Sanchez e #Lautaro, tra #Dzeko o chissà chi. La #Roma ha #Shomurodov alternativa a #Abraham o… - ehiciaocisono : RT @SandroSca: Cambi Liverpool -Firmino, 40M (nel 2015) -Luis Diaz, 45+15M (2022) -Naby Keita, 65M (2018) -Henderson su un 11 già stellare… - FootballAndDre1 : @Inter_Rompi concordo...o cmq sanchez devi metterlo..devi sfruttare il suo momento -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Sanchez

... per Calciomercato.com l'ex Atalanta deciderà entro un mese quale sarà la sua prossima nuova squadra: tra i tentativi in incognito dell'operati da Beppe Marotta e il feeling del Barcellona. ...Da queste note positive, l'deve trovare la forza e la concentrazione per affrontare gli ... che non sta attraversando un buon momento in fase realizzativa, a discapito di Darmian e. ...Dopo la sconfitta ottenuta contro il Liverpool nell'andata degli ottavi di Champions, è il momento di rialzare subito la testa.L' Inter, come è risultato evidente anche ieri dopo l'immeritata sconfitta contro il Liverpool, fatica a concretizzare la mole di gioco creata. Lautaro è in fase di appannamento e non è un bomber vero ...