Inter 0 Liverpool 2: gli highlights del match di San Siro (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il Liverpool espugna San Siro e batte l’Inter Notte da dimenticare per l’Inter nell’andata degli ottavi di finale della Champions League contro il Liverpool. I nerazzurri dominano a lungo il match, ma sono i reds a vincere e a mettere un piede e mezzo ai quarti di finale grazie ai gol di Firmino e Salah, entrambi nella ripresa. Ecco gli highlights di Inter-Liverpool. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ilespugna Sane batte l’Notte da dimenticare per l’nell’andata degli ottavi di finale della Champions League contro il. I nerazzurri dominano a lungo il, ma sono i reds a vincere e a mettere un piede e mezzo ai quarti di finale grazie ai gol di Firmino e Salah, entrambi nella ripresa. Ecco glidi. L'articolo proviene damagazine.

Advertising

FBiasin : Risultato molto severo per quello che si è visto, ma a questi livelli, contro una squadra come il #Liverpool, non p… - Inter : ??? | MISTER ?? 'Orgoglioso della mia Inter' ?? - tancredipalmeri : L’Inter prende la rincorsa per giocare a viso aperto con il Liverpool - AcVo_KA : RT @ilterenciano: Vi spiego come funziona il DNA Europeo. Il dna Europeo funziona che: - Il Milan gioca 4 big match in Champions (Liverpo… - rougimar : RT @7Robymar: Statistica curiosa per gli appassionati: - Inter-Milan: 3 tiri in porta subiti, 2 gol - Inter-Liverpool: 2 tiri in porta subi… -