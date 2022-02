F1 | Davide Valsecchi | “La nuova Ferrari sembra la macchina più elaborata | ma gli altri si nascondono?”

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 febbraio 2022) L’attesa è finita e i veli dallaF1-75, dedicata al 75° anniversario dell’azienda, sono stati tolti. Nella stagione della rivoluzione tecnica, la Rossa ha alzato la posta con un progetto innovativo, volto a interpretare il nuovo regolamento da cui tutti i team sono stati costretti a partire praticamente da zero. Lavettura di Maranello, da questo punto di vista, ha colpito l’attenzione degli addetti ai lavori per la pulizia delle sue forme e le soluzioni estreme in ogni area: dall’anteriore e un muso molto particolare, passando per le pance molto rifinite e arrivando al retrotreno rastremato. In sostanza, questo progetto vuol essere altamente discontinuo rispetto a quanto è accaduto nel recente passato. Nel corso della presentazione il Team Principal Mattia Binotto ha specificato come gli sforzi di tutti si siano ...