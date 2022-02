Elena Gubetti nominata Vicesindaco di Cerveteri (Di giovedì 17 febbraio 2022) Cerveteri – Elena Gubetti, già Assessore alle Politiche Ambientali, è stata nominata Vicesindaco di Cerveteri. Questa mattina la firma del decreto di nomina da parte del Sindaco Alessio Pascucci. “Ringrazio Elena Gubetti per aver accettato l’incarico – dichiara il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – Elena occupa un ruolo in un settore nevralgico della nostra amministrazione e della nostra città come quello dell’igiene urbana e della gestione dei rifiuti. Sono certo che in questi ultimi mesi di mandato saprà ricoprire al meglio il ruolo di Vicesindaca di Cerveteri e che continuerà ad adoperarsi con tenacia e caparbietà per il bene comune”. “Sono onorata di ricoprire questo ruolo e ringrazio il ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 17 febbraio 2022), già Assessore alle Politiche Ambientali, è statadi. Questa mattina la firma del decreto di nomina da parte del Sindaco Alessio Pascucci. “Ringrazioper aver accettato l’incarico – dichiara il Sindaco diAlessio Pascucci –occupa un ruolo in un settore nevralgico della nostra amministrazione e della nostra città come quello dell’igiene urbana e della gestione dei rifiuti. Sono certo che in questi ultimi mesi di mandato saprà ricoprire al meglio il ruolo di Vicesindaca die che continuerà ad adoperarsi con tenacia e caparbietà per il bene comune”. “Sono onorata di ricoprire questo ruolo e ringrazio il ...

