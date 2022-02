È morto Fausto Cigliano | maestro della canzone napoletana

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Laperde uno dei suoi pezzi più pregiati. Si è spento nella notte all'età di 85 anni l'artista, attore e cantante, straordinario artista. Era stato ricoverato d'urgenza ieri sera al Policlinico Gemelli per una complicanza ai reni che già da tempo si portava dietro. Soltanto due giorni fa aveva compiuto 85 anni e il mondomusica lo aveva omaggiato con i dovuti onori. Il comune di Napoli lo ha salutato con una nota a firma del sindacocittà partenopea Gaetano Manfredi. «Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi esprime il suo cordoglio, a nomecittà intera, per la scomparsa dello straordinario chitarrista ed interprete...

Advertising

caroliarita : RT @rep_napoli: Morto a Roma Fausto Cigliano, maestro della chitarra e della canzone napoletana [di Gianni Valentino] [aggiornamento delle… - corrmezzogiorno : #Napoli Morto Fausto Cigliano, nel 1964 vinse Sanremo con «E se domani» - rep_napoli : Morto a Roma Fausto Cigliano, maestro della chitarra e della canzone napoletana [di Gianni Valentino] [aggiornament… - PasqualeMarro : #FaustoCigliano è morto, il cantante aveva 85 anni - positanonews : #NewsdiAlbertoDelGrosso E’ MORTO FAUSTO CIGLIANI -

Ultime Notizie dalla rete : morto Fausto

E'Cigliano: maestro della canzone napoletana Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha espresso il suo cordoglio per la perdita del maestro, straordinario chitarrista e interprete ...Si è spento il MaestroCigliano, cantante, chitarrista e attore italiano, classe 1937, popolare soprattutto negli anni cinquanta e anni sessanta. 'Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi esprime il suo cordoglio, a ...Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, esprime il suo cordoglio su Twitter per la morte di Fausto Cigliano: "Napoli perde uno dei più grandi interpreti della canzone napoletana. Fausto Cigliano è stato ...E' morto all'età di 85 anni Fausto Cigliano, noto attore e cantante napoletano. Era stato ricoverato ieri sera all'ospedale Policlinico Gemelli di Roma per complicanze causate da un problema ai reni.