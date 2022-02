Carlo Piazza, il modello amico speciale di Michelle Hunziker (Di giovedì 17 febbraio 2022) Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono separati da meno di un mese, ma il gossip impazza già accostando ad entrambi possibili nuove fiamme: tra i due spunta il nome di Carlo Piazza. Dopo la smentita in diretta tv del riavvicinamento tra la conduttrice e l’ex marito, il cantante Eros Ramazzotti, ora Dagospia fa il nome del giovane modello, parlando di un amico speciale. Michelle Hunziker: chi è l’amico speciale Carlo Piazza Classe 1991, ha solo 31 anni la nuova possibile fiamma di Michelle Hunziker. Lui si chiama Carlo Piazza, è un modello di Bologna e per alcuni è tra i motivi di ... Leggi su dilei (Di giovedì 17 febbraio 2022)e Tomaso Trussardi sono separati da meno di un mese, ma il gossip impazza già accostando ad entrambi possibili nuove fiamme: tra i due spunta il nome di. Dopo la smentita in diretta tv del riavvicinamento tra la conduttrice e l’ex marito, il cantante Eros Ramazzotti, ora Dagospia fa il nome del giovane, parlando di un: chi è l’Classe 1991, ha solo 31 anni la nuova possibile fiamma di. Lui si chiama, è undi Bologna e per alcuni è tra i motivi di ...

