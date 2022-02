Bollette: Enea, 20 azioni per risparmiare e aiutare l’ambiente (Di giovedì 17 febbraio 2022) ROMA – 20 azioni contro il caro-Bollette e gli sprechi di energia: dallo spegnere le luci e il riscaldamento quando usciamo di casa al non aprire le finestre se c’è il termo acceso e spegnere il pc se non lo usiamo. Li presenta in una guida Enea, in occasione della Giornata internazionale del risparmio energetico, venerdì 18 febbraio. Dieci consigli riguardano l’uso efficiente del riscaldamento (Decalogo riscaldamento) e altri 10 l’uso ‘intelligente’ dell’energia. Bastano alcuni comportamenti quotidiani per risparmiare fino al 10% sulla bolletta, secondo il Dipartimento Efficienza energetica dell’Agenzia pubblica per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile che oltre a non eccedere con la temperatura nell’abitazione, ovvero oltre i 20 gradi suggerisce “fra le mosse più efficaci per tagliare ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 17 febbraio 2022) ROMA – 20contro il caro-e gli sprechi di energia: dallo spegnere le luci e il riscaldamento quando usciamo di casa al non aprire le finestre se c’è il termo acceso e spegnere il pc se non lo usiamo. Li presenta in una guida, in occasione della Giornata internazionale del risparmio energetico, venerdì 18 febbraio. Dieci consigli riguardano l’uso efficiente del riscaldamento (Decalogo riscaldamento) e altri 10 l’uso ‘intelligente’ dell’energia. Bastano alcuni comportamenti quotidiani perfino al 10% sulla bolletta, secondo il Dipartimento Efficienza energetica dell’Agenzia pubblica per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile che oltre a non eccedere con la temperatura nell’abitazione, ovvero oltre i 20 gradi suggerisce “fra le mosse più efficaci per tagliare ...

Advertising

Lopinionista : Bollette: Enea, 20 azioni per risparmiare e aiutare l'ambiente - immergasitalia : RT @ENEAOfficial: In occasione della Giornata internazionale del #risparmioenergetico del 18 febbraio #ENEA presenta una guida in 20 punti… - lifestyleblogit : Caro-bollette, i consigli di Enea per risparmiare e aiutare l’ambiente - - ENEAOfficial : RT @massacritica99: #Energia Caro-bollette: i 20 consigli @ENEAOfficial per risparmiare e aiutare l’ambiente - ParliamoDiNews : Caro-bollette, i consigli di Enea per risparmiare e aiutare l`ambiente – Libero Quotidiano ##RussiaUcraina #… -