Barcellona, tante offerte per il 20enne Ez Abde (Di giovedì 17 febbraio 2022) Abdessamad Ezzalzouli, più noto come Ez Abde, sta tentando di ritagliarsi il proprio spazio al Barcellona alla corte di Xavi: ESPN riferisce... Leggi su calciomercato (Di giovedì 17 febbraio 2022)ssamad Ezzalzouli, più noto come Ez, sta tentando di ritagliarsi il proprio spazio alalla corte di Xavi: ESPN riferisce...

Advertising

sportli26181512 : Barcellona, tante offerte per il 20enne Ez Abde: Abdessamad Ezzalzouli, più noto come Ez Abde, sta tentando di rita… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Barcellona, i convocati di Xavi. C’è Dembelè, tante assenze.: Barcellon… - sscalcionapoli1 : Sky, Cambiasso: “Barcellona-Napoli non è una finale anticipata, tante squadre forti in EL” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Cambiasso: 'Barcellona-Napoli? Non sarà una finale anticipata, in EL tante squadre forti' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Cambiasso: 'Barcellona-Napoli? Non sarà una finale anticipata, in EL tante squadre forti' -