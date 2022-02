Banco BPM supporta il gruppo cinese Hengli, assegnazione di forniture per le pmi italiane (Di giovedì 17 febbraio 2022) Accrescere le opportunità di business per gli esportatori italiani in Cina e rafforzare il posizionamento in un’area strategica la cui quota di mercato italiana è ancora modesta, ma le prospettive per il nostro export nel 2022 sono previste in crescita del 4,2%. È questo lo scopo del finanziamento di 150 milioni di dollari, erogato da Banco BPM con HSBC e garanzia SACE, a beneficio del gruppo cinese Hengli. Il gruppo, attivo in numerosi settori tra cui quello chimico, automotive, farmaceutico e tessile, è tra i maggiori produttori globali di poliestere, tredicesimo player mondiale per giro d’affari nel settore chimico e 67° nel ranking Fortune Global. Per sfruttare al meglio le piene potenzialità di un mercato con oltre 1,4 miliardi di abitanti e terzo al mondo per estensione geografica, occorre avere ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 17 febbraio 2022) Accrescere le opportunità di business per gli esportatori italiani in Cina e rafforzare il posizionamento in un’area strategica la cui quota di mercato italiana è ancora modesta, ma le prospettive per il nostro export nel 2022 sono previste in crescita del 4,2%. È questo lo scopo del finanziamento di 150 milioni di dollari, erogato daBPM con HSBC e garanzia SACE, a beneficio del. Il, attivo in numerosi settori tra cui quello chimico, automotive, farmaceutico e tessile, è tra i maggiori produttori globali di poliestere, tredicesimo player mondiale per giro d’affari nel settore chimico e 67° nel ranking Fortune Global. Per sfruttare al meglio le piene potenzialità di un mercato con oltre 1,4 miliardi di abitanti e terzo al mondo per estensione geografica, occorre avere ...

