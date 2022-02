Agricoltori in piazza contro le speculazioni: “Tre litri di latte per pagare un caffè”. Appello Coldiretti a Draghi (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb – A migliaia in tutta Italia gli Agricoltori protestano contro le speculazioni sui prezzi – “Tre litri di latte per un caffè” – e la Coldiretti si appella a Draghi. Non solo Agricoltori, ma anche allevatori e pastori con trattori e animali al seguito che hanno lasciato le campagne per scendere in piazza contro il caro prezzi. Mentre i compensi riconosciuti agli Agricoltori e agli allevatori non riescono neanche a coprire i costi di produzione. Agricoltori e allevatori in piazza contro il caro prezzi: “Per pagare un caffè al bar tre litri di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb – A migliaia in tutta Italia gliprotestanolesui prezzi – “Trediper un” – e lasi appella a. Non solo, ma anche allevatori e pastori con trattori e animali al seguito che hanno lasciato le campagne per scendere inil caro prezzi. Mentre i compensi riconosciuti aglie agli allevatori non riescono neanche a coprire i costi di produzione.e allevatori inil caro prezzi: “Perunal bar tredi ...

Advertising

LiveSicilia : Caro bollette e materie prime: gli agricoltori scendono in piazza - Lazio_TV : Sit- in in piazza Santi Apostoli. - GDS_it : Migliaia di agricoltori, allevatori e pastori in piazza a Palermo. Con trattori e animali hanno invaso la città ade… - TuttoQuaNews : RT @La_Prealpina: Coldiretti, allevatori e agricoltori in piazza anche a Varese - corgi_lover : RT @Ansa_TerraGusto: Mobilitazione di agricoltori, allevatori e pastori da Milano a Firenze, da Piacenza a Cagliari, da Salerno a Roma. Al… -