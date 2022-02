WindTre raggiunge crema con la fibra FTTH (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 febbraio 2022 – WindTre continua ad estendere i servizi in fibra ultraveloce in Lombardia e porta la rete di Open Fiber nel comune di crema, città d’arte e importante polo produttivo della regione. L’azienda conferma il proprio impegno nel collaborare al superamento del digital divide – uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità – con l’obiettivo di ampliare, in tutto il territorio nazionale, la tecnologia in fibra ottica FTTH, strumento essenziale per l’evoluzione di soluzioni sempre più competitive e all’avanguardia. Per Gianluca Corti, Chief Commercial Officer e prossimo co-Ceo di WindTre: “L’arrivo della super fibra FTTH a crema garantisce a cittadini e imprese un servizio di connettività con il massimo delle ... Leggi su pantareinews (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 febbraio 2022 –continua ad estendere i servizi inultraveloce in Lombardia e porta la rete di Open Fiber nel comune di, città d’arte e importante polo produttivo della regione. L’azienda conferma il proprio impegno nel collaborare al superamento del digital divide – uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità – con l’obiettivo di ampliare, in tutto il territorio nazionale, la tecnologia inottica, strumento essenziale per l’evoluzione di soluzioni sempre più competitive e all’avanguardia. Per Gianluca Corti, Chief Commercial Officer e prossimo co-Ceo di: “L’arrivo della supergarantisce a cittadini e imprese un servizio di connettività con il massimo delle ...

