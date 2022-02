Violenza sessuale su atleta minorenne, arrestato allenatore (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Abusando della sua qualità di allenatore avrebbe ripetutamente abusato sessualmente di una ragazzina che all'epoca dei fatti aveva meno di 14 anni. Con questa accusa la polizia di Catania, su delega ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Abusando della sua qualità diavrebbe ripetutamente abusato sessualmente di una ragazzina che all'epoca dei fatti aveva meno di 14 anni. Con questa accusa la polizia di Catania, su delega ...

Ultime Notizie dalla rete : Violenza sessuale Violenza sessuale su atleta minorenne, arrestato allenatore Abusando della sua qualità di allenatore avrebbe ripetutamente abusato sessualmente di una ragazzina che all'epoca dei fatti aveva meno di 14 anni. Con questa accusa la polizia di Catania, su delega ...

