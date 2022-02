Uomini e donne, Matteo rimane senza corteggiatrici (VIDEO) (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Matteo Ranieri senza corteggiatrici a Uomini e donne Momento abbastanza sconvolgente quello avvenuto nella puntata di oggi, mercoledì 16 febbraio, di Uomini e donne. Dopo aver dedicato la prima parte al Trono Over, Maria De Filippi si è occupata del Trono Classico e ha fatto sedere al centro dello studio Matteo Ranieri. Come sappiamo, il L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 16 febbraio 2022)RanieriMomento abbastanza sconvolgente quello avvenuto nella puntata di oggi, mercoledì 16 febbraio, di. Dopo aver dedicato la prima parte al Trono Over, Maria De Filippi si è occupata del Trono Classico e ha fatto sedere al centro dello studioRanieri. Come sappiamo, il L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

TeresaBellanova : Ho firmato con convinzione il referendum. Il parlamento finora non è stato in grado di esercitare fino in fondo il… - lauraboldrini : Brava #EmmaMarrone, non sono gli uomini a decidere come possono vestirsi le donne! Ognuna deve sentirsi libera di… - robersperanza : Ogni giorno ci sono donne e uomini che si occupano di chi soffre. Sono i professionisti sanitari di tutto il mondo,… - zazoomblog : Uomini e donne: Ida Platano Alessandro e un altro cavaliere terzo incomodo - #Uomini #donne: #Platano #Alessandro - alba3cicredo : ...perché le palle di certe donne, certi uomini se le sognano. Se pensa di 'risolvere' come ha fatto in puntata...… -