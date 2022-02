Travaglia-Ivashka in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Marsiglia 2022 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Stefano Travaglia sfiderà Ilya Ivashka al secondo turno dell’Atp 250 di Marsiglia 2022. Dopo l’ottimo esordio ai danni di Henri Laaksonen, l’ascolano proverà a sorprendere il più quotato bielorusso, seppur quest’ultimo indubitabilmente nel miglior momento della sua carriera. Ivashka, infatti, amante delle superfici veloci, ha inanellato ottimi risultati nel corso dell’ultima annata, confermandosi durante l’inizio del 2022 e tenendo fede a un termine fondamentale nel tennis: costanza. Travaglia dovrà massimizzare la propria resa al servizio, cercando in ogni modo di limitare la battuta dell’opponente bielorusso; il tutto, come da schemi predefiniti, con l’ambizione di far male più e più volte sul lato del dritto. Confronto tutto sommato aperto a ogni risultato, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Stefanosfiderà Ilyaal secondo turno dell’Atp 250 di. Dopo l’ottimo esordio ai danni di Henri Laaksonen, l’ascolano proverà a sorprendere il più quotato bielorusso, seppur quest’ultimo indubitabilmente nel miglior momento della sua carriera., infatti, amante delle superfici veloci, ha inanellato ottimi risultati nel corso dell’ultima annata, confermandosi durante l’inizio dele tenendo fede a un termine fondamentale nel tennis: costanza.dovrà massimizzare la propria resa al servizio, cercando in ogni modo di limitare la battuta dell’opponente bielorusso; il tutto, come da schemi predefiniti, con l’ambizione di far male più e più volte sul lato del dritto. Confronto tutto sommato aperto a ogni risultato, ...

Advertising

FabzerTips : ?? ATP Marseille ???? - Majchrzak Wins Vs Bonzi @ 1.9 - Over 21.5 games Travaglia Vs Ivashka @ 1.73 ?? ATP Rio de Jan… - federtennis : Tre gli azzurri impegnati in campo oggi da seguire live su @SuperTennisTv ! ???? Marsiglia ? 20:30 Travaglia ?? Ivas… - MarcoBe55844347 : A #Marsiglia c'è Stefano #Travaglia, che ieri ha superato il primo turno e domani giocherà contro il bielorusso Ily… - zazoomblog : ATP Marsiglia 2022: Gasquet Travaglia e Ivashka i protagonisti della prima giornata - #Marsiglia #2022: #Gasquet… - OA_Sport : ATP Marsiglia 2022: prima giornata ok per Gasquet, Travaglia e Ivashka -