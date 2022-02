Tommaso Zorzi: piccolo problema per lui, ecco cosa è successo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tommaso Zorzi, piccolo problema per lui: ecco cosa è successo all’opinionista ed ex-gieffino, veramente da non credere. Dopo la partecipazione (con tanto di vittoria) al Grande Fratello Vip dello scorso anno, Tommaso Zorzi è ormai un volto noto del mondo dello spettacolo; classe ’95 , ha lanciato un app e una linea di accessori, arrivando L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 16 febbraio 2022)per lui:all’opinionista ed ex-gieffino, veramente da non credere. Dopo la partecipazione (con tanto di vittoria) al Grande Fratello Vip dello scorso anno,è ormai un volto noto del mondo dello spettacolo; classe ’95 , ha lanciato un app e una linea di accessori, arrivando L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

LaStampa : Milano, Tommaso Zorzi fermato dalla polizia: 'Credevano che fossi un ladro perché avevo una borsa' - zazoomblog : Tommaso Zorzi: piccolo problema per lui ecco cosa è successo - #Tommaso #Zorzi: #piccolo #problema - Carla20785557 : @tommaso_zorzi non Dare mai soddisfazione..agli stronzi. Ma sorridi sempre... è la migliore risposta ???? - Giorgia35537378 : @tommaso_zorzi sorridi sempre ?? - Isidel_ : Peccato che al posto della Bruganelli non abbiano messo Zorzi come opinionista. Primo non l'avrebbe mai salvata e p… -