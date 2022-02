Tangentopoli | 30 anni fa partiva l' inchiesta Mani Pulite | la storia e le tappe principali

Advertising

foisluca84 : Trent'anni fa nasceva 'Tangentopoli'. Se mi date 500 euro vi spiego com'è iniziata. - live_messina : Tangentopoli – Trent’anni fa Mani Pulite iniziava, con le manette a Mario Chiesa… - fulviogiuliani : RT @LaRagione_eu: Trent’anni fa, con l’arresto di Mario Chiesa, cominciava #Tangentopoli. Da allora in #Italia la #giustizia non è migliora… - MazzaliVanna : RT @Lavialibera: ???? A 30 anni da #Tangentopoli, la memoria collettiva su #Manipulite è divisa: occasione mancata di trasformazione civica c… - DinoBertocco2 : RT @ilfoglio_it: A 30 dall’inizio di Tangentopoli si deve parlare delle conseguenze delle scelte della magistratura e della politica di all… -

Ultime Notizie dalla rete : Tangentopoli anni

... firma giudiziaria dell'Adnkronos che seguì e raccontò da protagonista tutti i processi di. Questa sintesi è stata pubblicata la prima volta in occasione dei 20di Mani pulite. ...L'avvocato Annamaria Bernardini De Pace ebbe un ruolo fondamentale nella vicenda di Mario Chiesa, il caso che dette il via a. Da matrimonialista era la legale di Laura Sala, la moglie del presidente del Pio Albergo Trivulzio, nella causa di divorzio. E fu lei ad aiutare le indagini passando documenti importanti ...finito nelle maglie di Tangentopoli e divenuto, a Montecitorio, il 'caso' sul quale provare le forze in vista di ben altro dibattito parlamentare, quello per l'autorizzazione a procedere richiesta, in ...Milano venne ribattezzata Tangentopoli. E arrivarono gli arresti ... il conformismo. Sono passati trent’anni. Che cosa è rimasto? La politica non si è mai più davvero ripresa: per cercare un capo ...