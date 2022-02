Shock Bayern | minacciati di morte tre giocatori!

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ha dell’incredibile la notizia che arriva dalla Germania, tutto ilMonaco è sotto. Secondo quanto riferito dal tabloid tedesco Bild i calciatori delMonaco sono statidiin una lettera anonima recapitata nella sede di Amburgo del St. Pauli, squadra di seconda divisione tedesca che sta lottando per la promozione in Bundesliga., minaccia, lettera La richiesta della lettera è semplice: salvare il campionato e il calcio, mettendo a “fuoco ei maiali bavaresi”. Oltre ad alcuni rappresentanti della classe arbitrale, nel mirino sono finiti Robert Lewandowsky, Serge Gnabry e il capitano Manuel Neuer. La polizia amburghese ha aperto immediatamente un‘indagine per ...

Calcio News 24

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo In una lettera recapitata alla sede del St. Pauli, il messaggio: tre calciatori del Bayern Monaco minacciati di morte Come riferito dalla BILD, lo scorso 12 gennaio è stata recapitata una lettera sconcertante nella sede del St. Pauli in quel di Amburgo: tre calciatori del Bayern Monaco sono stati minacciati di morte. "Fuoco e morte agli sporchi maiali bavaresi", si legge, come riportato dalla Bild. In una lettera recapitata alla sede del St.Pauli, il messaggio shock: tre calciatori del Bayern Monaco minacciati di morte Come riferito dalla BILD, lo scorso 12 gennaio è stata recapitata una lettera sconcertante nella sede del St. Pauli.