Roma, Pallotta risponde ai tifosi: 'Ecco perché ho venduto Salah e Alisson' (Di mercoledì 16 febbraio 2022) James Pallotta è tornato a parlare di Roma e della sua gestione rispondendo ad un tweet di un tifoso giallorosso che lo accusava di aver... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Jamesè tornato a parlare die della sua gestionendo ad un tweet di un tifoso giallorosso che lo accusava di aver...

Advertising

xyfraofk : RT @LuigiPellino22: Ieri Marquinhos e Paredes, stasera Dzeko, Alisson e Salah. Tanta Roma sparsa in Champions. Cosa saremmo potuti essere… - ROMANODEROMA11 : RT @LuigiPellino22: Ieri Marquinhos e Paredes, stasera Dzeko, Alisson e Salah. Tanta Roma sparsa in Champions. Cosa saremmo potuti essere… - forzaroma : Pallotta risponde ai tifosi: 'Ci hanno multato per il FFP, lo capisci questo?' #AsRoma - siamo_la_Roma : ?? Un tifoso tira in causa #Pallotta ?? All'ex presidente non manca la risposta ?? Le sue parole su alcune cessioni… - Nik_costanzo : @LuigiPellino22 Si sicuramente invece di pallotta ci fosse stato un’altro presidente non avrebbe venduto nessuno, tutti a roma, i galacticos -