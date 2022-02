(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – La notizia dell’approvazione dello schema di accordo tra l’Ente Provincia di Salerno e l’Ente d’Ambito per lo stoccaggio di containers contenenti circa 6mila tonnellate diprovenientipresso ildi, a, dove sosterranno per il periodo necessario per la caratterizzazione e le analisi deiche saranno a loro volta smaltiti presso gli impianti di trattamento dicollocati fuori ai confini regionali della Campania, ha messo cittadini esul piede di guerra. Una scelta quella di, della quale pare che l’amministrazione comunale della cittadina presieduta dal sindaco Franco ...

Advertising

Tg3web : La foto di un bambino intento a leggere, seduto sul bordo di un cassonetto dei rifiuti, in un campo profughi in Lib… - anteprima24 : ** #Rifiuti, dalla #Tunisia al sito militare di Persano: il Comune di #Serre annuncia battaglia **… - ClaudioMeazza : RT @rex_hunnorum: @repubblica Ma nessuno che si chieda perché un campione ossessionato dall'alimentazione e dalla preparazione fisica, segu… - SasMo74 : RT @rex_hunnorum: @repubblica Ma nessuno che si chieda perché un campione ossessionato dall'alimentazione e dalla preparazione fisica, segu… - BenedettaPetru6 : RT @rex_hunnorum: @repubblica Ma nessuno che si chieda perché un campione ossessionato dall'alimentazione e dalla preparazione fisica, segu… -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti dalla

...di pulizia dei fondali del Porto turistico di Capodimonte (Lago di Bolsena) condottoA. S. D. ... di Idealservice (società incaricata dello smaltimento dei) e con il patrocinio del Comune ...... "Teniamo la Svezia pulita") - nata nel 1983 per sensibilizzare gli svedesi sul riciclo dei...dertälje, una città di 70.000 abitanti a circa 30 kmcapitale Stoccolma. Se dovesse ...Tornano in Italia i container di rifiuti partiti da Salerno e stoccati in Tunisia, al centro di una inchiesta per traffico illegale. L’accordo siglato dalla Regione Campania. Faranno ritorno in Italia ...Con questo sistema un’utenza domestica delle zone servite dalla raccolta stradale avrà per il rifiuto indifferenziato a disposizione un volume prestabilito (lo stesso del mastello grigio delle utenze ...