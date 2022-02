Referendum | Ceccanti | ' su giustizia Parlamento intervenga prima consultazione'

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Come alcuni di noi avevano giù segnalato lunedì nella riunione promossa dai presidenti Brescia e Parrini, ilnelle prossime settimane è e deve essere in condizione di esaminare in modo più organico e preciso dei quesiti ora dichiarati ammissibili le questioni da essi sollevate: riforma elettorale del Csm, carcerazione preventiva, distinzione delle funzioni". Così Stefano, capogruppo Pd in Affari Costituzionali alla Camera. "Sul decreto Severino è depositato un testo del Pd per risolvere il problema maggiore, quella della sospensione degli amministratori locali e regionali per sentenze non definitive. E' importante che si assuma questa responsabilità, in spirito di dialogo e ascolto reciproco".

Enrico Letta e diversi esponenti del Pd (comee Marcucci) auspicano che il Parlamento ...ai principi inalienabili della nostra carta ha stabilito come era prevedibile che uncosi ...... anche se la cancellazione dei"renderà il cammino più lungo e tortuoso, e per molte ... Stefano, che ha parlato di "quesito estremo" e ha voluto ricordare però che in parlamento è ...Così Stefano Ceccanti, capogruppo Pd in Affari Costituzionali alla Camera. Pubblicità "Sul decreto Severino è depositato un testo del Pd per risolvere il problema maggiore, quella della sospensione ...Roma, 15 febbraio 2022 - Il referendum sull’eutanasia non si farà ... della Consulta non non smentisce affatto – per dirla con il costituzionalista Stefano Ceccanti (Pd) la necessità di varare quanto ...