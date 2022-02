Raul Gardini | le trame del potere e i misteri fitti di quell’«ultima notte»

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sarebbe fin troppo semplice spiegare il nuovo libro di Gianluca Barbera L’di(Chiarelettere, pp. 324, euro 18,60) come il romanzo di Tangentopoli o quale vita (spericolata), morte (sospetta) e miracoli (da boom economico) di un personaggio scomodo alla società italiana, soprattutto quella degli anni Ottanta e Novanta. L’autore è un intellettuale colto, raffinato, multiforme per cadere nella trappola del biopic sensazionalista. Eppure, fin dalla sua uscita, il testo è stato accolto proprio come fosse una resa … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ma anche una stagione che fu segnata da 32 suicidi tra cui quelli di industriali popolari come. In studio Gherardo Colombo , uno dei magistrati del pool di Mani Pulite, e Goffredo ...Subito dopo Bisignani si sofferma sul suicidio di, presidente del Gruppo Ferruzzi - Montedison, trovato morto nella sua abitazione a Milano. 'Il suicidio diè lo specchio esatto ...Sarebbe fin troppo semplice spiegare il nuovo libro di Gianluca Barbera L’ultima notte di Raul Gardini (Chiarelettere, pp. 324, euro 18,60) come il romanzo di Tangentopoli o quale vita (spericolata), ...Rocca entra in scena la mattina del 23 luglio 1993 a Palazzo Belgioioso, dove è appena stato trovato il cadavere di Raul Gardini. Subito si rende conto che le indagini verranno archiviate per suicidio ...