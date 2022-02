Matt Hardy | “Jeff sta bene | ma a SmackDown era esausto”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) In una sessione di Q&A dello show The Extreme Life of, la star della AEW ha risposto ad alcune domande riguardo lo status del fratelloe sulla possibilità di un futuro feud fra i due. “I giorni in cuisi scontravano sono finiti. Siamo compagni di squadra, non avversari“, ha detto. Nessun problema di sostanze, solo stanchezzaha anche commentato l’incidente dell’ultimo famigerato show WWE a cui ha partecipato il fratello, durante il quale ha abbandonato l’incontro in medias res attraversando la folla: “Lui sta. Quando vorrà raccontare la sua versione, lo farà sicuramente. Voglio dire, è rimastodopo una nottata alla guida, e aveva l’ultimo match ...

Matt Hardy è stato per molto tempo in WWE, lasciando e poi tornando in federazione. Da diverso tempo ormai Matt ha lasciato la federazione di Stamford definitivamente in favore della concorrenza ..."Sicuramente mi sarebbe piaciuto competere contro Roman Reigns quando ero in WWE. Mi piace molto Roman Reigns come atleta e mi piace molto anche come essere umano, siamo sempre andati d'accordo ed è ...