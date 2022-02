Manageritalia | “Terziario unico settore con occupazione in crescita da Sud a Nord”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Iltorna ad essere il traino del Paese nel terzo trimestre 2021, registra unadel valore aggiunto (va) del 3,4% sul trimestre precedente, più alta di quella nazionale, stabile al 2.6%. Riprende quindi il processo di terziarizzazione che negli ultimi 40 anni si è interrotto soltanto durante la pandemia in due trimestri a cavallo tra il 2020 e il 2021. I servizi producono oltre il 72% del va totale nel-Ovest e quasi l’80% nel Centro e nel Meridione. La quota minore si riscontra nel-Est con due terzi del totale. È quanto emerge dal report dell’ultimo trimestre 2021 dell’Osservatorio deldi. Nel dettaglio, a guidare questa performance positiva, per il secondo trimestre consecutivo, i comparti alloggio e ...

Adnkronos

... turismo, servizi,avanzato) rappresenta dal 1945 a livello contrattuale i dirigenti delprivato e dal 2003 associa anche quadri ed executive professional. Oggi...... turismo, servizi,avanzato) rappresenta dal 1945 a livello contrattuale i dirigenti delprivato e dal 2003 associa anche quadri ed executive professional. Oggi...Dal 2007 è alla guida di Manageritalia Roma, associazione che ha tra i suoi ... Dal 2011 al 2014 Presidente del Centro Formazione Management del Terziario. Oggi in Prioritalia, think tank civile e ...E in questo il Terziario merita un’attenzione particolare perché è un driver fondamentale per uno sviluppo vero e strutturale nel quale anche i manager hanno un ruolo determinante". Manageritalia ...