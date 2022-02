Lee Jung-jae di Squid Game arriva in Italia | ecco perché

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Cosa ci fa Lee-jae inha intenzione dire nel BelPaese? L’ormai conosciutissimo attore sudcoreano Lee-jaeinil prossimo 9 aprile 2022. Infatti parteciperà alla 20° edizione del Florence Korea Film Fest. Si tratta del più importante festivalno dedicato alla cinematografia sudcoreana. È dedicato però solo ai prodotti migliori. Il protagonista disarà la guest star dell’evento in programma a Firenze dal 7 al 15 aprile 2022. Attesa per il Florence Korea Film Fest Grande attesa intanto per il Florence Korea Film Fest. Questo importante festival, nato nel 2003da un’idea dell’Associazione Culturale fiorentina Taegukgi – Toscana Korea ...

Il Florence Korea Film Fest ha annunciato Lee Jung-jae come ospite d'onore della 20ª edizione dell'evento, che si svolgerà a Firenze dal 7 al 15 aprile. La star coreana, nota al grande pubblico ...