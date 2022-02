Inter, Inzaghi: “Tenuto testa al Liverpool, una delle più forti d’Europa. Orgoglioso” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Le dichiarazioni di Inzaghi a seguito di Inter-Liverpool, gara d'andata vinta da Klopp a San Siro con uno 0-2 deciso da Firmino e Salah Leggi su mediagol (Di giovedì 17 febbraio 2022) Le dichiarazioni dia seguito di, gara d'andata vinta da Klopp a San Siro con uno 0-2 deciso da Firmino e Salah

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONE ?? Ecco gli 1??1?? scelti da Simone Inzaghi per #InterLiverpool ?? #UCL #FORZAINTER ???? - Inter_en : ?? | LINE-UP ?? Simone Inzaghi's starting XI for #InterLiverpool ?? #UCL #FORZAINTER ???? - Inter : Vigilia di #InterLiverpool: le parole di Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu in diretta dal Centro Sportivo Suning - DiMarzio : #UCL | Le parole di #Inzaghi dopo #InterLiverpool - infoitinterno : Inzaghi: 'Orgoglioso della mia Inter, questa partita ci deve dare grande fiducia' -