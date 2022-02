Advertising

emergenzavvf : Incidente sulla #A1, tra #Lodi e Melegnano: un’autocisterna carica di rifiuti farmaceutici ha invaso la carreggiata… - difesapopolo : I segretari generali della Cgil Marche e della Flc-Cgil regionale, Daniela Barbaresi e Antonio Renga, commentano il… - monrealeatoday : Incidente sulla Palermo-Sciacca, una giovane in ospedale - - franconemarisa : Incidente sulla statale 460 tra Caselle Torinese e Leini: tre feriti nell'impatto tra tre veicoli, uno è grave - occhio_notizie : Tragico schianto nel Salernitano -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sulla

in seratastrada del capo Berta, lato Imperia. Per cause da accertare un furgone è andato a urtare un'auto per poi schiantarsi frontalmente contro una seconda vettura. Subito si è ...Manuel Bortuzzo: 'Con Lulù è stato un colpo di fulmine' Il diciannovenne, promessa del nuoto italiano, ma costrettosedia a rotelle, a seguito all', nel quale è stato sparato per ...Un uomo a bordo di un monopattino è rimasto gravemente ferito oggi a Roma in un incidente con un auto. Il fatto è avvenuto intorno alle 16,30 di oggi in via Tiburtina. Sul posto sono intervenute ...Una tragedia che ha i contorni di un incidente domestico, anche se data la contiguità con l’ambiente lavorativo sono stati inviati sul posto i tecnici dello Spisal. I vigili del fuoco non hanno ...