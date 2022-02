Green pass, i controlli ai privati (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Non ci saranno più i volontari del gruppo di Protezione Civile a verificare gli accessi in municipio a Ameglia ma il servizio è stato affidato a una società di vigilanza esterna. Per tutto il mese, ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Non ci saranno più i volontari del gruppo di Protezione Civile a verificare gli accessi in municipio a Ameglia ma il servizio è stato affidato a una società di vigilanza esterna. Per tutto il mese, ...

Advertising

Adnkronos : #Greenpass, Gismondo: 'Non esiste ragione scientifica per mantenerlo'. - FratellidItalia : ?? Modificare il green pass? Bisogna abolirlo! - GuidoDeMartini : ?? SE ANCHE GENTILONI DEL PD si smarca dalle vaccinazioni obbligatorie, significa che la direzione del vento sta ver… - LauradAutunno : RT @Leon4rd__: Il greenpass va ABOLITO subito, è uno strumento esclusivamente politico. Dare il Green pass ad un soggetto in grado di cont… - Kick57624616 : RT @mrmnft: I GIUDICI per fortuna ci sono. Troppi imbecilli si sentono sbirri col GREEN PASS -