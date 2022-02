GF Vip, Soleil gelosa di Alex Belli gli fa una scenata: “Dobbiamo chiudere” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) A differenza di Delia Duran, che a poche ore dal ritorno di Alex Belli nella Casa del Grande Fratello Vip 6 sembra averlo già perdonato (i due si sono baciati e hanno trascorso la notte insieme tra baci profondi e coccole spinte), Soleil Sorge sta vivendo con molta ansia tutta la situazione, anche perché l’attore sembra ormai distante anni luce da lei. E così ha reagito malissimo, prendendo una decisione che ha comunicato ad Alex. GF Vip, notte di passione per Alex e Delia: cos’è successo nella stiva Alex Belli e Delia Duran sembrano essere riusciti finalmente a chiarirsi e tra i due nella notte c'è stato un bacio appassionato GF Vip, Soleil ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 16 febbraio 2022) A differenza di Delia Duran, che a poche ore dal ritorno dinella Casa del Grande Fratello Vip 6 sembra averlo già perdonato (i due si sono baciati e hanno trascorso la notte insieme tra baci profondi e coccole spinte),Sorge sta vivendo con molta ansia tutta la situazione, anche perché l’attore sembra ormai distante anni luce da lei. E così ha reagito malissimo, prendendo una decisione che ha comunicato ad. GF Vip, notte di passione pere Delia: cos’è successo nella stivae Delia Duran sembrano essere riusciti finalmente a chiarirsi e tra i due nella notte c'è stato un bacio appassionato GF Vip,...

apezzodemerda : Mentre Soleil e Katia continuano a sparlare, noi mandiamo in tendenza #fairylu?? Ciò per ricordarvi di votare Lulù… - SaraNfbCM : RT @redazionerumors: Gf Vip, Soleil fa una scenata di gelosia ad Alex: “Non ti vedo coinvolto come prima” #GFVip #Soleil #AlexBelli #solex… - Sofiapecuni01 : RT @redazionerumors: Gf Vip, Soleil fa una scenata di gelosia ad Alex: “Non ti vedo coinvolto come prima” #GFVip #Soleil #AlexBelli #solex… - redazionerumors : Gf Vip, Soleil fa una scenata di gelosia ad Alex: “Non ti vedo coinvolto come prima” #GFVip #Soleil #AlexBelli… - SimonaSodano3 : #KatiaRicciarelli e #Soleil parole shock contro #MirianaTrevisan. Guarda i video! ?? -