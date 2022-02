Finge malore per non indossare la mascherina | caos all' ufficio postale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Finge malore

TuttOggi

Trambusto in un ufficio di Perugia, dove la donna si è gettata a terra urlando. Alla vista dei sanitari del 118 si è subito rialzata Alle Poste senza mascherina,un. E' stata denunciata dagli agenti di polizia una 52enne di origini slovacche, che dovrà rispondere del reato di resistenza a pubblico ufficiale e inosservanza delle normative anti ...Formigine (Modena), 14 febbraio 2022 - Sarebbe entrato al Caddy's di via Pascoli a Formigine impugnando una pistola. Alla frase "dammi i soldi'", però, l a cassiera avrebbe finto un improvviso, legato alla minaccia e il malvivente si sarebbe visto così costretto a fuggire a mani vuote. La tentata rapina si è verificata sabato pomeriggio a Formigine, nel negozio per l'igiene ...Alla frase "dammi i soldi’", però, la cassiera avrebbe finto un improvviso malore, legato alla minaccia e il malvivente si sarebbe visto così costretto a fuggire a mani vuote. La tentata rapina si è ...Un 33enne marocchino, è stato arrestato per lesioni, violenza, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale a #Napoli ...