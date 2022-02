Fed: a breve rialzo tassi, sarà veloce se inflazione non cala (Di mercoledì 16 febbraio 2022) "Presto sarà appropriato" alzare i tassi di interesse. Lo afferma la Fed nei verbali della riunione del 25 e 26 gennaio. Molti dei componenti della banca centrale ritengono che sia garantita una ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) "Prestoappropriato" alzare idi interesse. Lo afferma la Fed nei verbali della riunione del 25 e 26 gennaio. Molti dei componenti della banca centrale ritengono che sia garantita una ...

Ultime Notizie dalla rete : Fed breve Fed: a breve rialzo tassi, sarà veloce se inflazione non cala "Presto sarà appropriato" alzare i tassi di interesse. Lo afferma la Fed nei verbali della riunione del 25 e 26 gennaio. Molti dei componenti della banca centrale ritengono che sia garantita una velocità di rialzi maggiore che nel 2015. "Se l'inflazione non scende come ...

Francoforte La Bce ammette che i rischi d'inflazione tendono al rialzo Una guerra che potrebbe rendere la Fed più 'colomba', ma allo stesso tempo più preoccupata per la ...e la volatilità legate a un possibile conflitto avrebbero un impatto sui mercati azionari nel breve ...

Forex, euro poco mosso dopo recente calo su tensioni Ucraina, stretta Fed La moneta unica scambia intorno a 1,1320 dollari, in rialzo dello 0,1%, dopo aver toccato 1,1278 dollari ieri, il livello più basso da una settimana e mezza, mentre lo yen vale 115,4 per dollaro, dopo ...

