Fabian Ruiz | “Giocheremo per Maradona | Spalletti è ossessionato da una cosa Penso al Napoli | ma la Spagna è casa mia”

Fabian Ruiz, alla vigilia di Barcellona-Napoli, ha rilasciato un'intervista al portale spagnolo AS, andando a toccare diversi temi. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: "Barcellona-Napoli? È una partita storica per Maradona, per i napoletani è come un Dio: vogliamo regalargli un omaggio dinnanzi alla squadra che lo ha portato in Europa. Vogliamo vendicare l'ultimo 3-1 subito contro di loro. Cambiamenti dal giorno del sorteggio? A tutti ha sorpreso come hanno iniziato. La perdita di Messi si è fatta sentire e fa sempre piacere non averlo contro. Come lui non c'è nessuno, però il Barcellona ha giocatori determinanti in ogni zona del campo. Nazionale spagnola? Sto lavorando duro per poter tornare, rappresentare la Spagna è il massimo e voglio essere pronto quando ...

