Dzeko: «Se non segni, le grandi squadre ti puniscono» (Di giovedì 17 febbraio 2022) Edin Dzeko ha espresso la sua opinione sulla sconfitta dell’Inter contro il Liverpool nell’andata degli ottavi di Champions League Ecco le parole di Edin Dzeko ai microfoni di Amazon Prime al termine di Inter-Liverpool: PARTITA – «E’ mancato vincere. Prima di prendere il gol abbiamo fatto alla grande, concedendo poco e creando tanto. E’ un peccato prendere gol da calcio d’angolo dove siamo solitamente forti ma le grandi squadre sono così, se non segni loro ti puniscono». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 febbraio 2022) Edinha espresso la sua opinione sulla sconfitta dell’Inter contro il Liverpool nell’andata degli ottavi di Champions League Ecco le parole di Edinai microfoni di Amazon Prime al termine di Inter-Liverpool: PARTITA – «E’ mancato vincere. Prima di prendere il gol abbiamo fatto alla grande, concedendo poco e creando tanto. E’ un peccato prendere gol da calcio d’angolo dove siamo solitamente forti ma lesono così, se nonloro ti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AlfredoPedulla : L’#Inter sceglie tra #Sanchez e #Lautaro, tra #Dzeko o chissà chi. La #Roma ha #Shomurodov alternativa a #Abraham o… - 30nov07 : @trtmarco @BausciaCafe Se non vuoi levare Dzeko allora lo fai avanzare e non a 40 metri dalla porta e metti Sanchez… - sere__3 : RT @marifcinter: #Dzeko: 'Cosa è mancato? Non perdere la partita. Per 75 minuti abbiamo giocato alla grande ma queste sono le grandi squadr… - Robcap10 : @ncorrasco Da mesi è così....e sappiamo anche chi è il colpevole, Lautaro non è una prima punta ,e non è freddo da… - Filippo28474654 : RT @FabRavezzani: Con Lautaro e Dzeko in queste condizioni, l’Inter non va da nessuna parte. E perdere giocando così bene raddoppia solo la… -