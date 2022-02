Draghi: no alle pulsioni antiscientifiche, difendere gli scienziati (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Mario Draghi approfitta della visita al Laboratori nazionali del Gran Sasso per ribadire l'importanza della ricerca e condannare le "pulsioni antiscientifiche" che oggi emergono nel Paese. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Marioapprofitta della visita al Laboratori nazionali del Gran Sasso per ribadire l'importanza della ricerca e condannare le "" che oggi emergono nel Paese. Il ...

Advertising

pdnetwork : La ripresa è a rischio per l’aumento del costo di materie prime. Dobbiamo agire rapidamente per restituire fiducia… - _GiulioRaffaele : RT @antimafia2000: Appello al Governo Draghi: rilanciate la lotta alle mafie o gli imprenditori onesti moriranno - IlMastinoVerona : Da ieri 500mila italiani sono senza lavoro, con il costo della vita alle stelle e le libertà personali ridotte come… - Marcobig14 : @fattoquotidiano Alle politiche 5s pd e leu hanno ottenuto oltre il 55% dei voti. Però al governo cè draghi e si fa… - Fratzen13 : @MarcoTorrini @borghi_claudio Non si possono fare confronti utilizzando numeri assoluti, andrebbero rapportati alle… -